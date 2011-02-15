-YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI: 18 YARALI SİVAS (A.A) - 15.02.2011 - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, yolcu otobüsünün, buzlanma nedeniyle yolda kalan tıra çarpması sonucu 18 kişi yaralandı. Erzincan yönünden Sivas istikametine giden Telat Koçak yönetimindeki 25 PD 392 plakalı tır, E-88 karayolunun Karaboğaz yol ayrımı mevkisinde buzlanma nedeniyle kayarak, yola paralel bir şekilde durdu. Bir süre sonra Sivas istikametinden gelen Serdar Altay yönetimindeki 06 PK 600 plakalı yolcu otobüsü de tıra çarptıktan sonra devrildi. Kazada, araç sürücüleri ile Fatih Çokgezen, Recep Oflaz, Nadim Hatipoğulları, Musa Aksu, Mahmut Sertdemir, İsmail Sarıteke, Nahide Bayrak, Alperen Yıldırım, Fatih Yavuz, Abdullah Dağcı, Bahar Şekeroğlu, Ali Rıza Mert, Mevlüt Adıgüzel, Mesut Tokdemir, Bülent Koçak ve Ramazan Baharoğlu yaralandı. İmranlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan Abdullah Dağcı, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.