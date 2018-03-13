Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 11 ölü, 21 yaralı (7)

ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Çorum\'da yolcu otobüsünün TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 11 kişinin isimleri belli oldu. Kazada, otobüs sürücüleri İsmet Eslen ve Ahmet Cilvenaz, muavin Cihan Çakmak ile yolcular Esra Kel, Mine Demir, Ayşe Delice, Murat Delice, Mehmet Cula, Dürdane Kaplan, Betül Kaplan, Mervenur Özçiftçi\'nin hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Otobüsten çıkarılan cenazeler kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı\'na gönderildi. Otobüs muavini Cihan Çakmak\'ın bir sosyal paylaşım sitesindeki hesabında \'Azrail bile ayağıma gelecek\' yazı dikkat çekti.

Öte yandan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kaza ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Başsavcı Yurdagül, şunları kaydetti:

\"13.03.2018 günü saat 05.30 sıralarında, Çorlu\'dan Tokat iline seyir halinde bulunan 60 FH 302 plakalı yolcu otobüsünün, Osmancık ilçe sınırları içinde emniyet şeridinde park halinde bulunan çelik boru yüklü TIR\'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız ölmüş, 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Kaza sırasında otobüste yangın meydana geldiği, bir kısım yolcuların araç camlarını kırarak araçtan çıktıkları anlaşılmış olup, hayati tehlikesi bulunmaksızın yaralı durumda olan 21 vatandaşımız Çorum merkez ve Osmancık’taki hastanelerde tedavi altına alınmış, 2 hafif yaralı yolcunun kaza sonrası kendi imkânlarıyla olay yerinden ayrılarak Tokat ve Amasya’daki sağlık kuruluşlarına başvurdukları anlaşılmıştır. Kazaya karışan otobüs enkazı kriminal inceleme için muhafaza altına alınmıştır. Osmancık Devlet Hastanesi\'nde ölü muayene işlemleri tamamlanan 11 kişiye ait cenazeler, kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı\'na gönderilmiştir. Soruşturmanın safahat ve sonucundan gerektiğinde ayrıca bilgi verilecektir.\"



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