Yolcu otobüsü su kanalına devrildi; 7 ölü, 28 yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan bir yolcu otobüsü refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada 7 kişi öldü , 28 kişi de yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Kamil Koç firmasına ait 07 ZY 555 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak refüjdeki su kanalına devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların ise hastanelere kendi imkanları ile gittikleri öğrenildi.

İtfaiye ve AFAD ekipleri devrilen otobüsü kaldırma çalışmlarının ardından aracın altındaki 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Otobüste toplam 36 kişi bulunduğu öğrenilirken, 28 kişi de yaralandı.

Aileler hastaneye akın etti

Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe, muavin Mustafa Mercan ve yolculardan Hasan Işık ile kimliği henüz tespit edilemeyen 4 kişi yaşamını yitirdi. 7 kişinin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga konuldu. Kaza haberini alan aileler, hastaneye akın ederken, kimliği belirlenemeyen cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için ailelere morgda teşhis yaptırıldı.



Olay yerinden geçerken oğlunun öldüğünü öğrendi



Öte yandan kazada yaşamını yitiren, evli ve 2 çocuk sahibi otobüs şoförü Deniz Gökçe'nin babası Ali Gökçe'nin (61), TIR şoförü olduğu ve kazadan bir süre sonra tesadüfen olay yerinden geçtiği ortaya çıktı. Yardım için durduğunda kazaya karışan aracın, oğlunun kullandığı otobüs olduğunu öğrenen Ali Gökçe, Deniz Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini de burada öğrendi.

"Oğlumun kullandığı arabaymış"

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne gelerek, oğlunun cenazesini teşhis eden Ali Gökçe, gazetecilerin sorusu üzerine, "Oradan tesadüf eseri geçiyordum. Kendim de TIR şoförüyüm. Kazayı gördüm ve yardım etmek için durdum. Arabanın, oğlumun çalıştığı firmanın arabası olduğunun farkına vardım. Gelinimi aradım. Oğlumun kullandığı arabanın plakasını istedim. Daha sonra gelen plakanın kaza yapan otobüsün plakasıyla aynı olduğunu gördüm. Oğlumun kullandığı arabaymış. Ben geldiğimde zaten jandarma, emniyet, 112 oradaydı. Arabanın kaza yaptığı yere inilmiyordu" dedi.



Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Duran da yardımcılarıyla beraber morga gelerek, çalışmaları denetledi.