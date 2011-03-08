-YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI İZMİR (A.A) - 08.03.2011 - İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsünün Kemalpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsü Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza yerine Kemalpaşa ve İzmir'den ambulanslar gönderildi. Kaza yerinde önlem alan ekiplerin araç trafiğinin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladığı öğrenildi.