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YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI İZMİR (A.A)

08 Mart 2011 20:48

-YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI İZMİR (A.A) - 08.03.2011 - İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsünün Kemalpaşa ilçesinde şarampole yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İzmir'den Trabzon'a giden yolcu otobüsü Kemalpaşa ilçesinin Sütçüler köyü yakınlarında kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otobüs şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre otobüste bulunan 5 kişi yaralandı. Kaza yerine Kemalpaşa ve İzmir'den ambulanslar gönderildi. Kaza yerinde önlem alan ekiplerin araç trafiğinin kontrollü şekilde ilerlemesini sağladığı öğrenildi.

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