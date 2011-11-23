-Yolcu otobüsü otomobille çarpıştı: 2 ölü ÇORUM (A.A) - 23.11.2011 - Çorum'un Osmancık ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü. Edinilen bilgiye göre, Kemal Çelik'in (45) kullandığı 18 DN 455 plakalı otomobil, D-100 Karayolu Kurupınar mevkisinde yoğun sis nedeniyle Şahap Karacaoğlu (60) yönetimindeki 60 AH 705 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Çelik ile beraberindeki babası Ahmet Çelik (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüsle Tokat'a gönderildi.