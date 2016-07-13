Yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı; 4'ü ağır 24 yaralı

Giresin'un Görele ilçesinde yolcu otobüsünün yolcu minibüsüne çarpması sonucu 4’ü ağır, 24 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında, Kuşçulu Köyü yakınlarında, Bölge Trafik Müdürlüğü Kavşağı’nda meydana geldi.
Trabzon’dan Giresun’a giden Vedat Ürer yönetimindeki yolcu otobüsü, ilçe merkezinden sahil yoluna giren Mustafa Topal yönetimindeki yolcu minibüsüne çarptı. Kazada, 4’ü ağır, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Giresun, Görele ve Tirebolu Devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.
Giresun Valisi Hasan Karahan ilçeye giderek kazayla ilgili bilgi aldı