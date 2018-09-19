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Yolcu otobüsü kazasında ölen Süleyman, üniversite kaydını yaptıracakmış

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da kontrolden çıkıp, refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 7 kişiden Süleyman Başar'ın (23), üniversite kaydını yaptırmak için Eskişehir'e gittiği ortaya çıktı

19 Eylül 2018 18:25

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da kontrolden çıkıp, refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 7 kişiden Süleyman Başar\'ın (23), üniversite kaydını yaptırmak için Eskişehir\'e gittiği ortaya çıktı. \"Sabah inince ararım\" diyen Başar\'a ulaşamayan ailesinin, merak edip, yola çıktığı ve kaza haberini yolda aldığı öğrenildi.
Afyonkarahisar\'da, dün sabah, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada Süleyman Başar dahil 7 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı. Başar için memleketi Burdur\'un merkeze bağlı Kavacık köyünde cenaze töreni düzenlendi. Baba Yaşar Başar\'ın köy camisinde yapılan törende tabutun başındaki hüzünlü bekleyişi, yürek burktu. Süleyman Başar\'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Dinar Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği mezunu olan Süleyman Başar\'ın, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi\'ne kayıt yaptırmak için Eskişehir\'e gitmek amacıyla otobüste olduğu ortaya çıktı. Ailesinin 2 gün önce Eskişehir\'e yolcu ettiği Başar\'ı sabah telefonla aradığı, ulaşamayınca \"Başına bir iş geldi\" diyerek, bakmak için yola çıktığı ve kaza haberini de yolda aldığı öğrenildi.
\'CENAZESİNİ HASTANEDE BULDUK\'
Kuzeni Ahmet Başar, otobüse binmeden önce \"Sabah inince ararım\" diyen Süleyman Başar\'dan haber alamayınca merak edip, bulmak için yola çıktıklarını söyledi. Başar, \"Yolda otobüsün kaza yaptığını öğrendik. Aradık ama bulamadık. Adını yanlış yazmışlar. \'Süleyman Yavuz\' diye yazmışlar. 112\'den, jandarmadan araştırdık ve cenazesini Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde bulduk\" dedi.

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