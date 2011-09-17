-Yolcu otobüsü kamyona çarptı SAMSUN (A.A) - 17.09.2011 - Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi yaralandı. Tekke kavşağında Gürol Durmaz'ın kullandığı 34 YP 0447 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden İsa Tekcan (57) idaresindeki 34 JF 218 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüsün muavini Kurtuluş Ayyıldızoğlu (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücüler ile otobüste bulunan Fatma Nur (18), Yadigar (19) ve Osman Ersöz (46), Kamil Çoturkaya (44), Serdar Çelik(19), Sedat Tuğ(18), Barış(33), Bahali (33) ve Başak Şentürk(8), Yunus Işık(34), İbrahim Özden(33), Hanife Güngör(54), Ayşe Ulusan (62), Recep Gürel(32), Yusuf Çıkıoğlu(39) ve Gürsel Bal(22) yaralandı. Yaralılar Samsun'daki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.