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Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 15 yaralı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü, tali yönden dönüş yapıp önünde giden kamyona arkadan çarptı, kazada 15 kişi yaralandı

28 Ekim 2017 14:25

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de yoğun sis nedeniyle yolcu otobüsü, tali yönden dönüş yapıp önünde giden kamyona arkadan çarptı, kazada 15 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Eskişehir- Ankara karayolunun 20\'nci kilometresindeki Türkmen Tokat Mahallesi yolu girişinde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Güzle yönetimindeki 26 ZB 388 plakalı kamyona Ankara\'dan Eskişehir yönüne gitmekte olan Yüksel Gül\'ün yönetimindeki 34 BK 6799 plakalı \'Metro Turizm\' yolcularını taşıyan yolcu otobüsü arkadan çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp şarampole girdi ve ağaçlara çarparak durabildi. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada otobüs şoförü Yüksel Gül ile 14 yolcu yaralandı. Otobüste sıkışan Yüksel Gül, kaza yerine gelen kurtarma ekipleri araçtan yaralı olarak çıkardı. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla Eskişehir\'deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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