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 YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Haber-Kamera:Cengiz  ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara istikametinde bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı

03 Kasım 2017 13:54

Haber-Kamera:Cengiz  ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara istikametinde bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi.  Zeki Mete\'nin kullandığı yolcu otobüsü, Mümin Kutun\'un kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle muavin Erol Kestane otobüs içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı muavin kısa sürede kurtararak hastaneye götürüldü. Bacaklarından  yaralanan muavinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular aynı firmanın başka otobüsüyle götürüldü. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak kapan şerit tekrar trafiğe açıldı.
Otobüs sürücüsü Zeki Mete, “Yolcularda bi şey yok. Onları gönderdik. Tünelden çıktık, güneş de vurdu kaçamadık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan otobüsün görüntüsü
-Kamyonun görüntüsü
-Ekiplerden görüntü
-Otobüs sürücüsü ile röp
-Köprü yolundan görüntü
-Araçların kaldrılması
-Genel ve detay görüntüler
 

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