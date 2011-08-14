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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 15 yaralı ERZİNCAN (A.A)

14 Ağustos 2011 07:24

-Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 15 yaralı ERZİNCAN (A.A) - 14.08.2011 - Erzincan'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 76 AY 872 plakalı yolcu otobüsü Erzincan-Refahiye karayolu Yıldırım Akbulut Kayak tesisleri yakınlarında, 25 LN 735 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılar Erzincan ve Refahiye'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sis ve yağışın etkili olduğu bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

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