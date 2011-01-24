-YOLCU OTOBÜSÜ İLE TANKER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 20 YARALI GİRESUN (A.A) - 24.11.2011 - Giresun'un Alucra ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolunun Gürbulak köyü mevkisinde, Bayburt'tan Antalya'ya giden Mehmet Sakaoğlu yönetimindeki 19 HZ 006 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Mehmet Özkay'ın kullandığı 61 K 2294 plakalı yakıt yüklü tanker çarpıştı. Otobüs sürücüsü kaza yerinde hayatını kaybetti. Tanker sürücüsü ile 19 yolcu yaralandı. Tankerde sıkışan sürücü Özkay, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar, Alucra, Şiran ve Gümüşhane devlet hastanelerine kaldırıldı.