Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı; 1 ölü, 16 yaralı

Sivas'ın Hafik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün oomobille çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza sat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu üzerinde Hafik ilçesine 10 kilometre mesafedeki Yarhisar Köyü yakınlarında yaşandı. Sivas'tan Erzincan istikametine seyreden 30 yaşındaki Özkan Ayhan'ın kullandığı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkarak karşı yönden gelen ve Erzurum'dan Bursa'ya giden Necdet Özer yönetimindeki otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Özkan Ayhan olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüste bulunan 46 yolcudan ilk belirlemelere göre 16'sı yaralandı.

Kazanın duyulmasıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Hafik ilçesi ile Sivas kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.