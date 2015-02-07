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Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 34 yaralı

Yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 34 kişi yaralandı

07 Şubat 2015 18:00

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesi'nde, yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 34 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra ilçenin Çakallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Afşin İlçesi'nden yolcu taşıyan 46 D 5310 plakalı otobüs ile 46 HY 266 plakalı minibüs Kahramanmaraş-Adana karayolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürüklenen araçlar şarampole devrildi. Kazada otobüs ve minibüste bulunan 34 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslara taşınan yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, hurda yığınına dönen araçlar çekicilerle otoparka çekildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.    

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