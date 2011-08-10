-YOLCU OTOBÜSÜ İLE KAMYON ÇARPIŞTI BATMAN (A.A) - 10.08.2011 - Batman'da yolcu otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Batman'dan Diyarbakır'a giden Hamit Üstün'ün kullandığı 34 ZZ 6516 plakalı otobüs, Batman-Silvan karayolunun 15. kilometresinde, karşı yönden gelen ve henüz sürücüsünün kimliği ile plakası belirlenemeyen kamyonla çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan Enver Üstün (18) olay yerinde hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı. Yaralılar, Batman'daki hastanelerde tedavi altına alındı.