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Yolcu otobüsü ile 650 gram eroin sevkiyatına 2 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'ye yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdiği belirlenen ve kontrol noktasına gelmeden araçtan inen 2 kişi, polis tarafından üzerlerinde 650 gram eroinle yakalandı

26 Aralık 2017 14:41

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'ye yolcu otobüsüyle uyuşturucu getirdiği belirlenen ve kontrol noktasına gelmeden araçtan inen 2 kişi, polis tarafından üzerlerinde 650 gram eroinle yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Doğu illerinden Denizli\'ye otobüsle uyuşturucu madde getirileceğini tespit etti. Ankara-Denizli Karayolu\'ndaki polis noktasında dün sabah önlem alan narkotim ekipleri, otobüsü beklemeye başladı. Ancak şüpheliler, polis kontrol noktasını fark edip, 300 metre kala otobüsten indi. Durumu fark eden polis ekipleri, 2 şüpheliyi, üzerinlerindeki toplam 650 gram eroinle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
BİR AYDA 36 KİŞİ TUTUKLANDI
Öte yandan, narkotim ekiplerinin Denizli\'de uyuşturucu ticaretine yönelik son bir ayda yaptığı çeşitli operasyonlarda 650 gram eroin, 324 gram metamfetamin, 302 gram esrar, 122 uyuşturucu hap, 10 gram afyon sakızı ve 5 gram skunk ele geçirilirken, 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 45\'i adliyeye sevk edilirken, 36\'sı tutuklandı. Diğer 9 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 25 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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