Yolcu otobüsü harfiyat kamyonuyla çarpıştı: 27 yaralı

Ahmet İNCE / GÖRDES (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Gördes İlçesi\'nde, yolcu otobüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada 27 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada hastanelere kaldırılan yaralılardan 8\'ini hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Gördes-Akhisar Karayolu Fundacık Mevkii\'nde meydana geldi. Ramazan K.\'nın kullandığı 45 R 9924 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen Sami Odabaş (54) yönetimindeki 06 FZ 4254 plakalı hafriyat kamyonunun damperiyle çarpıştı. Can pazarının yaşandığı kazada otobüs sürücüsü ve 26 yolcu yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 8\'inin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kamyon şoförü Odabaş, ifadesi alınmak üzere Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü. Kaza nedeniyle Gördes-Akhisar Karayolu\'nda trafik tek şeritten sağlanıyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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