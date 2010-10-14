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YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 38 YARALI ÇORUM (A.A)

14 Ekim 2010 14:15

-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 38 YARALI ÇORUM (A.A) - 14.10.2010 - Çorum'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 38 kişi yaralandı.  Ankara'dan Tokat'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 60 NK 935 plakalı yolcu otobüsü Mecitözü ilçesi girişinde şarampole devrildi. Kazada, otobüste bulunan 38 yolcu çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Mecitözü ve Çorum'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, büyük çoğunluğunun ayakta tedavi edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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