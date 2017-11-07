Yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı (2)

ÖLENLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Ankara- Konya karayolunda yolcu otobüsünün kontrolden çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ölen 3 yolcunun Nurettin Dinçer, Mikail Demir ve Musa Irmak olduğu belirlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü, kazada yaralı sayısının 16 olduğunu belirterek, \'\'19 yolcu ve 4 personel bulunan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 16 vatandaşımız da yaralanmıştır\" açıklamasını yaptı.

