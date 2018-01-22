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Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, sürücüyle birlikte 24 kişi yaralandı

22 Ocak 2018 16:33

Kıvanç Galip ÖVER/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Seydikemer ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrilen şehirlerarası yolcu otobüsünde, sürücüyle birlikte 24 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza, bugün saat 07.30 sıralarında, Fethiye- Antalya Karayolu\'nun 19\'uncu kilometresinde meydana geldi. Bursa\'dan Fethiye\'ye gelen Pamukkale firmasına ait Ekrem K. yönetimindeki, 48 FS 248 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, sağanakla kayganlaşan yolda, virajda savruldu. Kazada, sürücü ile birlikte 24 kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
KAZAYI ANLATTILAR
Yaralılardan Bilgenur Çengel (25), otobüsün aniden ve büyük bir gürültüyle devrildiğini söyledi. Kaza anındaki bağırışların korkutucu olduğunu belirten Çengel, bölgede aşırı yağış olduğunu dile getirdi. Yoğun yağış sonucunda sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiğini düşündüğünü vurgulayan Çengel, herhangi bir ölüm olmamasının tek tesellileri olduğunu kaydetti.
Hafif yaralı bir diğer yolcu Ezgi Armağan (21) ise kaza sırasında otobüstekilerin çoğunun uykuda olduğu söyledi. Olay anını net hatırlamadığını ifade eden Armağan, kendine geldiğinde otobüsün dışında yerde süründüğünü ve bazı kişilerin ona yardım etmeye çalıştığını anlattı.

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