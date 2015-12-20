Yolcu otobüsü devrildi; 2 ölü, 23 yaralı

Afyonkarahisar'da sisin etkisiyle sürücünün kontrolü yitirmesiyle devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre, kaza, Afyonkarahisar- İzmir karayolunun 33'üncü kilometresinde, bugün saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ercan Çetin yönekimindeki 21 AD 858 plakalı Ağrı Nuh Turizm'e ait yolcuotobüsü, aşırı sisin etkili olduğu Düzağaç Belediyesi ile Güney köyü arasındaki karayolunda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yan yatarak bir süre sürüklenen otobüsün devrilen tarafında oturan yolculardan 79 yaşındaki Zöhre Murat ve 26 yaşındaki Ali Adıgüzel öldü, 23 kişi de yaralandı.

Kaza ardından çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Afyonkarahisar ile Sinanpaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olay yerinde yapılan inceleme ardından Zöhre Murat ve Ali Adıgüzel'in cenazeleri otopsi için Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. kaza sonrası otobüsteki takoğrafın 80 kilometrede takılı kaldığı belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.