-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI NEVŞEHİR (A.A) - 10.05.2011 - Nevşehir-Aksaray karayolunun 10. kilometresinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ziya Çeri'nin kullandığı Nevşehir-Acıgöl arasında yolcu taşımacılığı yapan 50 LC 631 plakalı otobüs, Nevşehir-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki organize sanayi bölgesi mevkisinde kayarak devrildi. Otobüste bulunan Erol Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.