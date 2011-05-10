T24 LogoT24 Logo
Gündem

YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI NEVŞEHİR (A.A)

10 Mayıs 2011 20:41

-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 1 ÖLÜ, 20 YARALI NEVŞEHİR (A.A) - 10.05.2011 - Nevşehir-Aksaray karayolunun 10. kilometresinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Ziya Çeri'nin kullandığı Nevşehir-Acıgöl arasında yolcu taşımacılığı yapan 50 LC 631 plakalı otobüs, Nevşehir-Aksaray karayolunun 10. kilometresindeki organize sanayi bölgesi mevkisinde kayarak devrildi.  Otobüste bulunan Erol Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, ilk belirlemelere göre 20 kişi de yaralandı.  Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Nevşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24