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YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ            NİKSAR (A.A)

23 Eylül 2010 14:16

-YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ            NİKSAR (A.A) - 23.09.2010 - Tokat'ın Niksar ilçesinde, yolcu otobüsünün araziye savrulması sonucu 19 kişi yaralandı. Van'ın Erciş ilçesinden İstanbul'a giden Vahyettin Yılmaz (49) yönetimindeki 34 YJ 0265 plakalı yolcu otobüsü, D-100 karayolu Gürçeşme beldesi yakınlarında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bir tarladaki ağaçlık bölgeye savruldu. Otobüsün devrilmeden araziye girdiği kazada sürücü Vahyettin Yılmaz ile otobüste bulunan yolculardan Hatun Kaya (61), Necati Sevinç (28), Erol Karakoç (36), Bülent Gezer (22), Turgay İşleyen (23), Mehmet Dayı Özal (28), Selami Dikkat (22), Recep Dağtekin (33), Melek Biçer (77), Mehmet Çınarkaya (34), Ahmet Demir (33), Kadir Ekinci (26), İhsan Kayacı (43), Ahmet Acı (87), Ömer Ekinci (26), Musa Aras (18), Ekrem Aras (32) ve Erkan Acar (78) yaralandı. Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sağlık durumu ciddi olan Ekrem Aras'ın ameliyata alındığı, Erkan Acar'ın ise buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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