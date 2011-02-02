-YOLCU OTOBÜSÜ DEREYE YUVARLANDI DEVREK (A.A) - 02.02.2011 - Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. İstanbul'dan Bartın'a gitmekte olan Mustafa Alşanlı (35) yönetimindeki 34 EEY 37 plakalı yolcu otobüsü, Dorukhan Tüneli mevkisinde dereye yuvarlandı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 yaşındaki Feyza Bilge Türkyılmaz yaşamını yitirdi, yaralanan 16 kişi ise Devrek Devlet Hastanesine kaldırıldı.