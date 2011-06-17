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Dünya

YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 28 ÖLÜ KAMPALA (A.A)

17 Haziran 2011 22:55

-YOLCU OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 28 ÖLÜ KAMPALA (A.A) - 17.06.2011 - Güney Sudan'da yolcu otobüslerinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 28 kişi öldü. Uganda polisi, otobüslerin, Güney Sudan'da, Uganda sınırına 50 kilometre uzaklıkta çarpıştığını, kazada 17'si Ugandalı, 11'i Sudanlı 28 kişinin öldüğünü açıkladı. Kazada yaralanan 20'den fazla kişinin sınır yakınındaki bir hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, kazanın, Uganda'dan yola çıkan yolcu otobüsünün, ülkesinde geçerli olduğu gibi Güney Sudan'da sol şeritten seyretmesi sebebiyle meydana geldiğini bildirdi.

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