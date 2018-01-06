T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu minibüsünün çarptığı kadın öldü

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in merkez Artuklu ilçesinde, Elif Aşıroğlu (75) yolun karşı tarafına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu öldü

06 Ocak 2018 16:31

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in merkez Artuklu ilçesinde, Elif Aşıroğlu (75) yolun karşı tarafına geçerken yolcu minibüsünün çarpması sonucu öldü.
Kaza, Yenişehir Mahallesi\'nde bu sabah saatlerinde meydana geldi. M.B. yönetimindeki 47 M 0044 plakalı yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Aşıroğlu\'na çarptı. Aşıroğlu kaza yerinde öldü.  Kaza yerine gelen Elif Aşıroğlu\'nun yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Aşıroğlu’nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞMARDİN DHA MARDİNArtukluElif AşıroğluKaza Yenişehir MahallesiAşıroğluAşıroğlu kazaKazaAşıroğlununMardin Devlet HastanesiFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24