-YOLCU MİNİBÜSÜNDE DEHŞET İNEGÖL (A.A) - 23.02.2011 - Bursa'nın İnegöl ilçesinin Yenice beldesinde bir kişi, 17 yaşındaki genç tarafından minibüste yolcuların gözleri önünde vurularak öldürüldü. Yenice'deki Konutlar Bölgesi'nden yolcu minibüsüne binen İlyas Ceylan (32) minibüsün ön koltuğuna oturdu. Seyir halindeki minibüs, Dere Mahallesi Bursa Caddesi Ali Şefika İlköğretim Okulu mevkisine geldiği sırada, aracın arka koltuğunda oturan Okan E. (17) yolcuların gözleri önünde İlyas Ceylan'ın ensesine ve başına iki el ateş etti. Ceylan, olay yerinde hayatını kaybetti. Yolcuların şok geçirmesinden yararlanarak minibüsten inen ve yaya olarak kaçmaya başlayan Okan E, jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. İlyas Ceylan'ın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Okan E. ve İlyas Ceylan'ın çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu öğrenildi.