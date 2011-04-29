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YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI DİYARBAKIR (A.A)

29 Nisan 2011 00:40

-YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE YUVARLANDI DİYARBAKIR (A.A) - 28.04.2011 - Diyarbakır'da yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Hacı Aslan yönetimindeki 21 HB 465 plakalı yolcu minibüsü, Diyarbakır-Ergani karayolunun 17. kilometresinde karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Sürücü Aslan ile kimliği henüz belirlenemeyen bir yolcu hayatını kaybetti, ikisi ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı. Yaralılar, Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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