-YOlcu minibüsü şarampole yuvarlandı: 9 yaralı MUŞ (A.A) - 15.08.2011 - Muş'ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 9 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Serinova beldesinden Muş'a giden Rahmi Başak yönetimindeki 49 J 1179 plakalı yolcu minibüsü, Taşoluk köyü mevkisinde şarampole yuvarlandı. Sürücü Başak ile yolculardan Sinan Güven, Ethem Papağan, Mehmet Emin Sabak, Yasemin Sabak, Güler Yılmaz, Filiz Yılmaz, Fesih Ataman ile Fatma Ataman yaralandı. Yaralılar, Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.