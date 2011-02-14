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YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU MUŞ (A.A)

14 Şubat 2011 00:50

-YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE UÇTU MUŞ (A.A) - 13.02.2011 - Muş'ta yolcu minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 12 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 21 LA 150 plakalı yolcu minibüsü, Muş-Kulp karayolunun Şenyayla mevkisinde buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlandı. Minibüste bulunan Neşe Bebit, Hatice Çetin, Murat Nazlıcan, Gülbahar Kaya, Barış Kurt, Sündüz Coşar, Mehmet Karadağ, Nuran Kaya, Fırat Öztürk, Nazım Deniz, Mehmet Taymaz ve Mahmut Yıldırım yaralandı. Başka bir yolcu minibüsüyle Kızılağaç beldesi yakınlarına getirilen yaralılar, buradan ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Muş Valisi Ali Çınar, hastaneye giderek yaralıların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Vali Çınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Doktorlarımız, hastane çalışanlarımız yaralılarla ilgileniyor. Gerekli tetkikler yapılıyor ve en kısa zamanda sağlıklarına kavuşacaklarını umuyorum. Kazanın sebebi hakkında bilgim yok ama gerekli araştırma yapılıyor'' dedi. Sürücünün Diyarbakır'ın Kulp ilçesi jandarma ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi.

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