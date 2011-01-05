-YOLCU MİNİBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ ORDU (A.A) - 05.01.2011 - Ordu'nun Ulubey ilçesinde yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 aylık hamile bir kadınla birlikte 2'si ağır, 15 yolcu yaralandı. Gölköy ilçesinden Ordu'ya giden Vedat Çelik yönetimindeki 52 M 9504 plakalı yolcu minibüsü Ulubey ilçesi Ohtamış köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, yolculardan Hayriye Çapan, 7 aylık hamile Zehra Çapan, Ergül Akkaya, Gökhan Akerik, Oğuz Coşkun, Lütfi Ateş, Fatma Ateş, Zülfiye Ortatepe, Şener Mert, Yeşim Kuzu, Hatice Avcı, İlhan Yaşar, Ayşe Avcı, Veysel Yüce ve İbrahim Arslan yaralandı. Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zehra Çapan ile Hatice Avcı'nın durumlarının ağır olduğu bildirildi.