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Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Gökhan KESKİNCİ- Uğur SELÇİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

22 Eylül 2017 01:47

Gökhan KESKİNCİ- Uğur SELÇİK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. 
Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kozan Yolu Hakkıbaylıbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun yönetimindeki 01 RL 299 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 6 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

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