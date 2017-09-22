Yolcu minibüsü şarampole devrildi: 7 yaralı

Gökhan KESKİNCİ- Uğur SELÇİK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da yolcu minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Sarıçam İlçesi Kozan Yolu Hakkıbaylıbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun yönetimindeki 01 RL 299 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, minibüs sürücüsü ile 6 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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