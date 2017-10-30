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Yolcu minibüsü ile panelvan kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, yolcu minibüsü ile panelvan kamyonetin çarpıştığı kazada minibüsteki 4 yolcu yaralandı

30 Ekim 2017 16:54

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bayraklı ilçesinde, yolcu minibüsü ile panelvan kamyonetin çarpıştığı kazada minibüsteki 4 yolcu yaralandı.
Kaza, bu sabah saatlerinde Naldöken Kavşağı\'nda meydana geldi. İzmir- Menemen arasında yolcu taşımacılığı yapan 35 HIH 91 plakalı minibüs hareket halindeyken, önünde giden Ahmet Varhan yönetimindeki 35 AF 4735 plakalı panelvan kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kaza sonrası ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen minibüs şoförünün kazayı başka bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu yaptığını söylediği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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