-Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı ZONGULDAK (A.A) - 28.09.2011 - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Zonguldak'tan Devrek ilçesine giden Abdullah Bayramusta yönetimindeki 67 NT 755 plakalı yolcu minibüsü, Himmetoğlu köyü mevkisinde devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılardan sürücü Bayramusta ile yolcular Dilek Menteş, Sümeyye Sevcan İpek, Hatice Babalık, Gülgül Kabaoğlu, Recep Uzar ve Nadir Hamarat, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları, yola dökülen mazot nedeniyle minibüsün kayarak devrildiğini iddia etti. Kazanın ardında karayolları ekiplerinin yolda kum dökerek önlem aldığı görüldü. )