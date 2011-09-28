T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı   ZONGULDAK (A.A)

28 Eylül 2011 14:58

-Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı   ZONGULDAK (A.A) - 28.09.2011 - Zonguldak'ta meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Zonguldak'tan Devrek ilçesine giden Abdullah Bayramusta yönetimindeki 67 NT 755 plakalı yolcu minibüsü, Himmetoğlu köyü mevkisinde devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılardan sürücü Bayramusta ile yolcular Dilek Menteş, Sümeyye Sevcan İpek, Hatice Babalık, Gülgül Kabaoğlu, Recep Uzar ve Nadir Hamarat, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Görgü tanıkları, yola dökülen mazot nedeniyle minibüsün kayarak devrildiğini iddia etti.  Kazanın ardında karayolları ekiplerinin yolda kum dökerek önlem aldığı görüldü. )

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24