T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı

22 Eylül 2017 01:35

Adana'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun idaresindeki minibüs, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi Han Deresi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Olgun ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

ETİKETLER

minibüskazaadana7 yaralıdevrildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24