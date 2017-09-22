Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı

Adana'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kozan-Adana arası yolcu taşımacılığı yapan Levent Olgun idaresindeki minibüs, Sarıçam ilçesi Hakkıbeyli Mahallesi Han Deresi mevkisinde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç tarafından sıkıştırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü Olgun ile minibüsteki 6 yolcu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.