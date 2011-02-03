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YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI KARS (A.A)

03 Şubat 2011 10:47

-YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 11 YARALI KARS (A.A) - 03.02.2011 - Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Dama yönetimindeki 76 AL 668 plakalı yolcu minibüsü, Kağızman-Iğdır karayolunun 14. kilometresinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada, araçta bulunan yolculardan Orhan Erdem, Nurgül Erdem, Hasan Denkçioğlu, Saddam Yıldız, Kader Kumtepe, Rukeyye Kumtepe, Muharrem Ahır, İhsan Şükrullah, Adem Şahin ve Mehmet Öner ile araç sürücüsü Yusuf Dama yaralandı. Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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