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Yolcu midibüsü su kanalına düştü, yaralılar var

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı

09 Ocak 2018 05:33

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir yolcu midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle su kanalına düştü, yaralılar var.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu midibüsünün yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza, 24.00 sularında İzmit ilçesi Kuruçeşme mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İsmail T. idaresindeki yolcu midibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan su kanalına düştü.

Su kanalına düşmesine rağmen hızının alamayan midibüs, istinat duvarına sürterek yaklaşık 50 metre sonra durabildi. Meydana gelen kazada midibüste seyahat eden yolcular Canan K. Sunay G. ve Gürkan G. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri midibüs içerisinde sıkışan yolcuları dışarı çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar Seka Devlet Hastanesi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın gece geç saate olması sebebiyle yolcu midibüsünün dolu olmaması olası bir faciayı önledi.

Yaralı yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan midibüs olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

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