-YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 13 YARALI KARASU (A.A) - 08.08.2010 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaynarca'dan Karasu'ya giden Aziz Akgünoğlu yönetimindeki 54 VE 588 plakalı yolcu midibüsü, İstanbul Caddesi Karasu-Adapazarı-Kaynarca kavşağında manevra yapan Recep Duman'ın kullandığı 54 ZS 769 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Kazada yaralananlar Karasu Devlet Hastanesi ile Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.