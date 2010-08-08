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YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 13 YARALI KARASU (A.A)

08 Ağustos 2010 19:59

-YOLCU MİDİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 13 YARALI KARASU (A.A) - 08.08.2010 - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolcu midibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı. Kaynarca'dan Karasu'ya giden Aziz Akgünoğlu yönetimindeki 54 VE 588 plakalı yolcu midibüsü, İstanbul Caddesi Karasu-Adapazarı-Kaynarca kavşağında manevra yapan Recep Duman'ın kullandığı 54 ZS 769 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.  Kazada yaralananlar Karasu Devlet Hastanesi ile Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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