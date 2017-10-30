T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yolcu kalp krizi geçirdi, THY uçağı Viyana’ya inmek zorunda kaldı

  İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Toronto-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu Viyana’ya inmek zorunda kaldı

30 Ekim 2017 21:29

 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) Toronto-İstanbul seferini yapan Türk Hava Yolları ait uçak, yolculardan birinin aniden rahatsızlanması sonucu Viyana’ya inmek zorunda kaldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu Viyana’da hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Türk Hava Yolları’nın TK-18 sefer sayılı TC-JJK kuyruk tescilli Boeing 777 tipi uçak 330 yolcusuyla İstanbul seferini yapmak üzere Toronto Havalimanı’ndan havalandı. THY uçağı Avusturya hava sahası üzerindeyken uçakta bulunan 56 yaşındaki Ukrayna uyruklu bir erkek yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcunun kalp krizi geçirdiği şüphesiyle ilk müdahale uçakta yapılırken, kaptan pilot Viyana Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak, Viyana Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından THY uçağı Toronto-İstanbul seferini tamamlamak üzere Viyana Havalimanı’ndan havalandı.

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YILDIZİSTANBUL DHA TorontoİstanbulTürk Hava YollarıViyanayaKalpViyanadaEdinilenTürk Hava Yollarının TK18TCJJKBoeingToronto HavalimanındanTHYAvusturyaUkraynaYolcununViyana Havalimanı Hava Trafik Kontrol KulesiUçak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24