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Yolcu gibi duraklarda bekleyen polisler yankesicileri yakaladı

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA’da son 4 günde otobüs duraklarında 6 kişinin cep telefonunun çalınması üzerine duraklarda yolcu gibi bekleyen polis, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı

21 Aralık 2017 14:46

Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA) - KONYA’da son 4 günde otobüs duraklarında 6 kişinin cep telefonunun çalınması üzerine duraklarda yolcu gibi bekleyen polis, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Merkez Selçuklu ilçesi Kültür Park otobüs duraklarında, son 4 günde 6 kişinin cep telefonunun çalınması üzerine, Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri hareket geçti. Polis, otobüs duraklarında yolcu gibi beklemeye başladı. Polisler, dün bir yolcunun montunun cebinden yankesecilik yöntemiyle cep telefonunun alınmaya çalışıldığını gördü. Telefonu almaya çalışan Celalettin İşçiel (32) ile ona gözcülük yaptığı belirlenen Yusuf Can İyianlar (19) gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Sorgularında suçlarını itiraf eden 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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