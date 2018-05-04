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Yolcu gibi davranan polisler, yankesicileri suçüstü yakaladı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da otobüs durağında yolcu gibi davranan güven timleri, 2 şüpheliyi yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakaladı

04 Mayıs 2018 15:12

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da otobüs durağında yolcu gibi davranan güven timleri, 2 şüpheliyi yankesicilik yaptıkları sırada suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.
Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne bağlı Güven Timleri, yankesicilik ve kapkaç olaylarına karşı önlemlerini artırdı. Vatandaşların yoğun olduğu durak ve güzergâhlarda tedbir alan güven timleri, zaman zaman yolcu gibi davranarak şüphelileri yakın takibe aldı.
Güven timleri, Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerindeki otobüs durağında yolcu gibi beklerken, 2 şüphelinin mağdur K.G.\'ye yaklaştığını fark etti. Takibini sürdüren polisler, şüphelilerin gelen otobüse binmeye çalışan K.G.\'nin cüzdanını aldığını gördü. Polis, şüpheliler R.G. ile Ö.Ç.\'yi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürülen ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.Ç., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anı mobese kameralarına yansıdı.

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