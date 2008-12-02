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Dünya

Yolcu gemisine saldırı

Somalili korsanların son hedefi, 690 yolculu lüks yolcu gemisi Oceania Nautica oldu.

02 Aralık 2008 02:00

Aden Körfezi çevresinde son aylarda saldırlarını sıklaştıran Somalili korsanların son hedefi, içerisinde 690 yolcunun bulunduğu lüks yolcu gemisi Oceania Nautica oldu.

Roma-Singapur arasında 32 günlük sefere çıkan 386 mürettebatlı lüks gemi, Aden Körfezi yakınlarında 2 korsan teknesinin saldırısına uğradı.

Olayda şans eseri  yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı, geminin Kaptan Jurica Brajcic'in manevraları sayesinde korsanlardan kaçmayı başardığı açıklandı.
Her bir yolcunun 30'ar bin dolar ödediği seferin herhangi bir aksaklık yaşanmadan sürdüğü belirtildi.
Uzmanlar, korsanların yolcu gemilerine, güvertelerine çıkmaları zor olduğu için nadiren saldırdığını, ancak yine de tehlikenin herkes için geçerli olduğunu söylüyor.

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