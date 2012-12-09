Yolcu gemisinde virüs şüphesi!

Almanya'da Ren Nehri üzerinde seyreden bir yolcu gemisi, "Noro virüsü" salgını şüphesiyle karantina altına alındı.

Hollanda'dan yola çıkan "MS Bellriva" adlı yolcu gemisi, cuma gecesi birçok kişinin aniden hastalanması üzerine, Wiesbaden kenti yakınlarında karantinaya alındı.

Kusma ve aşırı su kaybı gibi etkilerin görüldüğü hastalığın nedeni henüz netleşmedi.

Olay yerine gelen yaklaşık 60 sağlık görevlisi hastalara ilk yardımda bulundu. Yetkililer, durumun gıda zehirlenmesi olmadığını fakat hastalarda görülen şikayetlerin "Noro virüsü"nün etkileriyle benzer olduğunu belirtti.

Virüsün kolayca yayılabildiği ve vücutta hızla sıvı kaybetmesine yol açtığı kaydedildi.

Çoğunluğu 60 yaş üzeri olan yolculardan 54'ünün tedavisinin sürdüğünü belirten yetkililer, karantinanın kaldırılmasının ardından en az 20 kişinin hastaneye kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Gemide 42'si mürettebat olmak izere toplam 190 kişi bulunuyordu.

(Deutsche Welle Türkçe)