-YOLCU ETKİSİZ HALE GETİRDİ İSTANBUL (A.A) - 06.01.2011 - Üzerinde bomba olduğunu söyleyen bir kişinin olay çıkardığı THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçağında bulunan yolcular Atatürk Havalimanına geldi. THY'nin Oslo-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan 60 yolcu arasında yer alan Funda Belirgin, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ''(Bomba, yere yatın) sesini duydum. Çok korktum, neredeyse bayılacaktım. Adamın elindeki cismi görünce arkadaşım beni yere yatırdı. Öylece yerde kaldık, bu kişi etkisiz hale getirildikten sonra diğer yolcularla birlikte dışarı çıktık'' dedi. Bülent Yıldırım adlı yolcu ise uçak inişe geçtiği sırada bir kişinin bağırarak herkesin yere yatmasını istediğini belirterek, bu kişinin elindeki cismi göstererek, ''Yatmazsanız elimdeki bombayı patlatırım'' diye bağırdığını belirtti. Yıldırım, yaklaşık bir saat bu durumda kaldıklarını ve uçağın yere inmesinin ardından bir yabancı yolcunun bu kişiye müdahale ettiğini, bu sırada yolcuların uçaktan indiğini, polisin de bu kişiyi gözaltına aldığını söyledi. Yolculardan Eser Kürkçü de uçağın inmesine yaklaşık bir saat kala yüzünde maske olan bir kişinin tuvaletten çıktıktan sonra üzerinde bomba olduğunu söyleyerek, yolcuları uçağın arkasına gönderdiğini kaydetti. Hosteslerin yolcuları sakinleştirdiğini de anlatan Kürkçü, ancak uçaktaki bazı kadın yolcular arasında panik ve korku yaşandığını, uçak indikten sonra, yabancı uyruklu bir kişinin, üzerinde bomba olduğunu söyleyen şahsı ikaz ettiğini, ardından elindeki kitabı gösterir gibi yaparak üzerine atlayıp etkisiz hale getirdiğini bildirdi. -''DENGESİZ HAREKETLER YAPIYORDU''- Bahadır Sert adlı yolcu da üzerinde bomba olduğunu söyleyen kişinin dengesiz hareketler yaptığını ifade ederek, ''Uçağın Oslo'ya dönmesini isteyen kişinin üzerine iri yarı yabancı bir yolcu atladı ve etkisiz hale getirdi. Olay sırasında panik ve korku yaşandı'' dedi. Feray Durak adlı yolcu da Oslo'ya tatile gittiğini belirterek, şunları söyledi: ''Atkısını ağzına kadar çekmiş ve elinde bir cisim olan bir kişi, bağırarak uçağın Oslo'ya dönmesini istiyordu. Kimsenin uçaktan inmesine izin vermeyen bu kişi, kimseyi yanına yaklaştırmadı. Sonra yabancı bir yolcu adamın üstüne atladı, o sırada bizler de uçaktan kaçtık. Adamın elinde bir şey vardı ama bomba değildi sanırım. Sadece (Hepimiz öleceğiz) diyordu. (Ben sizi düşünüyorum, o yüzden bu uçak inmeyecek, geri dönecek) diyordu.'' Nurettin Tuzkaya isimli yolcu da ''Adam uçaktaki tuvalete girdi ve yaklaşık 20 dakika kaldı. Çıkınca hosteslerle konuştu. Şahıs uçağı yeniden Oslo'ya götürmek istiyordu. Yolcuları kendisinin arkasına topladı. Bir tane yabancı yolcu üstüne atladı. O yolcu, şahsı etkisiz hale getirdi. Allah, yalan bile olsa kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın'' şeklinde konuştu. Bu arada, gözaltına alındıktan sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Cuma Yaşar, tekrar Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü. -PİLOT, ATATÜRK HAVALİMANI KULESİNE OLAY HAKKINDA BİLGİ VERDİ Uçakta bomba heyecanı yaşanırken pilot, Atatürk Havalimanı kulesine uçakta yaşanan olaylar hakkında bilgi verdi. THY uçağının pilotu ile kule arasında yaşanan diyalog şöyle: ''Kule: MNG'yi çıkartalım geliyor bomba ihbarlı uçak. Pilot: Problemli şahıs uçağın arka tarafında. Tek şahıs. Yolcunun tamamını indirdik, güvenlik güçleri uçağa girdiler. Daha hala zanlıyı çıkartmadılar, uçakta herhalde. İndirdiler herhalde o yolcuyu şimdi, güvenlik güçleri tekrar giriyor içeri. Kule: Anlaşıldı efendim. Pilot: Bizim ve ekibin hepsi emniyete alındı. Yolcunun tamamını indirdik, onlar da otobüslerde bekliyor. Kule: Anlaşıldı, bilgi için çok teşekkürler, geçmiş olsun. Pilot: Deminki bilgide eksiklik olmuş. Üzerine atlayan yolcu adamın arkasında kalmış. Arka tarafta kaldığı için adamda bomba araması yapıyor güvenlik güçleri. Ondan sonra o arkadaş da inecek. Adamdan ayırdılar onu. Adamı arıyorlar. Şu an her şey emniyetli ve kontrol altında. Sadece adamın elindeki cihazın nevi konusunda emniyet güçleri bir araştırma yapıyor. Diğer yolcumuz da adamın aksi tarafında kendini emniyete almış durumda.''