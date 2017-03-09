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BBC Türkçe

Yolcu battaniye parasına itiraz etti, uçak Los Angeles'a indirildi

Hawaii Havayolları'nın Las Vegas-Honolulu seferinde battaniye için 12 dolar ödemesi gerektiği söylenen yolcu, "Bunun için birilerini fena halde pataklamak istiyorum" diyince, bu sözleri tehdit olarak değerlendiren pilot uçağı Los Angeles'a indirdi.

09 Mart 2017 16:29

Las Vegas- Honolulu seferini yapan Hawaii Havayolları uçağı, batteniye parası tartışması Los Angeles'a indiridi.

Polise göre adı açıklanmayan 66 yaşındaki bir yolcu, kalkıştan sonra üşüdüğünü söyleyerek hostesten battaniye istedi.

Battaniye için 12 dolar ödemesi gerektiği söylenen yolcu, "Bunun için birilerini fena halde pataklamak istiyorum" diyince, bu sözleri tehdit olarak değerlendiren pilot uçağı Los Angeles'a indirdi.

Gönüllü olarak inen ve başka bir uçakla yolculuğuna devam eden yolcu, şirket yetkililerine şikayette bulunarak "Uçağın içi soğuk olduğu için para ödememem gerekiyor" dedi.

Polis suç unsuru olmadığı için yolcu hakkında işlem yapılmadığını açıkladı.

Los Angeles Havaalanı sözcüsü Rob Pedregon "Uçakta ben olsaydım, onun adına 12 doları öderdim" dedi.

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