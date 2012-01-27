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Dünya

Yolcu başına 11 bin avro tazminat GIGLIO ADASI (A.A)

27 Ocak 2012 15:18

-Yolcu başına 11 bin avro tazminat  GIGLIO ADASI (A.A) - 27.01.2012 - İtalya'nın Toskana bölgesi kıyılarında kayalıklara çarparak yan yatan Concordia isimli kruvaziyer gemisinin sahibi Costa Crociere şirketiyle yolcuları temsil eden dernek arasında varılan anlaşmayla, yolcu başına 11 bin avro (yaklaşık 26 bin TL) tazminat ile seyahat masraflarının ödenmesi kararlaştırıldı. Costa Crociere yönetimiyle tazminat pazarlıklarına katılan ve yolcuları temsil eden kurulu oluşturan İtalyan tüketici derneklerinden Adoc yayımladığı açıklamada, anlaşmanın 900'ü İtalyan, kalanı 60 ülkeden 3 bin civarında yolcuyu ilgilendirdiğini belirterek, "Yolcuların yüzde 85'inin bu anlaşmaya onay vereceğini tahmin ediyoruz" denildi. Kazada yaralanan veya yakınlarını kaybedenlerin bu anlaşmaya dahil olmadığını belirten Adoc, anlaşmanın, bileti olmayan çocuklar dahil yolcu başına 11 bin avro tazminatın dışında, 3 bin avro (yaklaşık 7 bin TL) seyahat bileti bedeli ve diğer ulaşım ile tıbbi müdahale masraflarının da ödenmesini öngördüğünü kaydetti.

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