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Yola tuzaklanan bomba, vatandaşların dikkati sayesinde imha edildi

Etkisiz hale getirilen bombalar, incelemeye alındı

04 Aralık 2015 21:45

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, vatandaşların dikkati sayesinde fark edilen rögara tuzaklanan bomba, bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildi.

İHA'nın haberine göre, Cizre’de Orhan Doğan ile Nusaybin caddelerinin birleştiği Dörtyol Kavşağı’nda bulunan rögar çukuruna, güvenlik güçlerinin geçişi sırasından patlatılmak amacıyla iki piknik tüpünden yapılmış tahrip gücü yüksek bomba tuzaklandı.

Bombayı fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Bir süre sonra olay yerine zırhlı araçlarla gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapatarak, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Burada incelemelerde bulunan bomba imha uzmanları, bombayı patlatmadan etkisiz hale getirdi.

Bomba, incelenmek üzere Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, yol yeniden trafiğe açıldı.  

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