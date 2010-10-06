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YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A)

06 Ekim 2010 22:12

-YOLA DÖŞENEN PATLAYICI İMHA EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 06.10.2010 - Diyarbakır'ın Lice ilçesi Örtülü köyü yakınındaki yola döşenen C-4 patlayıcının güvenlik güçlerince imha edildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerince imha edilen patlayıcının ''Araç basma düzenekli el yapımı'' olduğu belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Diyarbakır'ın Lice ilçesi Örtülü köyü, Karadere mezrası ile Paşacıya mezrası arasından geçen stablize yolda 06 Ekim 2010 günü saat 08.30 sıralarında yapılan mayın araması esnasında 60 kilogram amonyum nitratla güçlendirilmiş C-4 tipi araç basma düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP) bulunmuştur. Olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve patlayıcı düzeneği patlatılarak etkisiz hale geçirilmiştir. Olayla ilgili tahkikata başlanmıştır.''

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