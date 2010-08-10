-YOLA DÖŞENEN 2 BOMBA İMHA EDİLDİ TUNCELİ (A.A) - 10.08.2010 - Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan tuzaklanmış 2 adet el bombası imha edildi. Tunceli-Ovacık karayolu, Venk Köprüsü mevkisinde teröristlerce gece kurulan barikatta ''Yolda bomba var'' yazılı not bulunması üzerine bir süre ulaşıma kapatıldı. Bölgeye helikopterlerle sevk edilen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yola patlayıcı madde döşenmiş olabileceği ihtimali üzerine arama yaptı. Arama sonucu yolda bulunan tuzaklanmış 2 adet el bombası imha edildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.