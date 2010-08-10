T24 LogoT24 Logo
Gündem

YOLA DÖŞENEN 2 BOMBA İMHA EDİLDİ TUNCELİ (A.A)

10 Ağustos 2010 21:03

-YOLA DÖŞENEN 2 BOMBA İMHA EDİLDİ TUNCELİ (A.A) - 10.08.2010 - Tunceli-Ovacık karayolunda bulunan tuzaklanmış 2 adet el bombası imha edildi. Tunceli-Ovacık karayolu, Venk Köprüsü mevkisinde teröristlerce gece kurulan barikatta ''Yolda bomba var'' yazılı not bulunması üzerine bir süre ulaşıma kapatıldı. Bölgeye helikopterlerle sevk edilen Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı ekipleri, ulaşımın tek şeritten kontrollü sağlandığı yola patlayıcı madde döşenmiş olabileceği ihtimali üzerine arama yaptı. Arama sonucu yolda bulunan tuzaklanmış 2 adet el bombası imha edildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24