Yol yardım aracı kaza yaptı: 1 ölü 3 yaralı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de bir firmaya ait yol yardım aracı olarak kullanılan hafif ticari araç, yol çalışmasının olduğu noktada önünde giden otomobile çarpıp yan yattı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü 27 yaşındaki Çağlayan Ünsal öldü, otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında çevre yolu Şehir Hastanesi inşaatı karşısında meydana geldi. Çağlayan Ünsal yönetimindeki bir firmaya ait 26 ND 930 plakalı hafif ticari araç, altgeçit çalışması yapılan yolun kenarındaki toprak yığınına çarpmamak isterken önünden giden 52 yaşındaki Hakim Oral yönetimindeki 34 FL 7480 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü, evli ve 1 çocuk babası Çağlayan Ünsal öldü. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi de hafif yaralandı. Yaralılar, ambulansla Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



FOTOĞRAFLI